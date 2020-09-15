صبحى يبحث مع رئيس المركزى للمحاسبات تكثيف لجان التفتيش على الهيئات الرياضية

كما تم الاتفاق على زيادة أعداد أعضاء لجان التفتيش سواء من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة أو أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وبعض الجهات الرقابية حتى يتسنى لها أداء دورها دورها فى ضبط الأداء المالى لكافة الهيئات الرياضية فى جميع المحافظات.
وبالفعل بدأت اللجان فى أعمالها لفحص والتفتيش على كافة الهيئات، ومن المتوقع أن تكشف الفترة المقبلة عن إحالة العديد من المخالفات ببعض الهيئات الرياضية إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه تلك المخالفات.
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