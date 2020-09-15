وأوضح المحافظ، أنه تم الانتهاء من خرائط الأحوزة العمرانية المقترحة للتصالح بالتعاون بين الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة، والهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالقاهرة، حيث تم رفع كافة الأماكن التى تقع خارج الحيز العمرانى بالمراكز والمدن والأحياء والقرى والعزب والكفور، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من قيد الارتفاع لبعض قرى المراكز للتيسير على المواطنين، وتفعيلاً للقانون 17 لسنة 2020، ومنعا للتعدى على الأرض الزراعية، حفاظا على حقوق الدولة.
وأشار إلى أن المراكز والمدن التى تم اعتماد تعديل المخططات التفصيلية لها اليوم تضمنت قرى مركز ومدينة السنبلاوين، وبنى عبيد، وأجا، ونبروه، وطلخا، ومخطط تفصيلى حى شرق المنصورة.
كما شمل التعديل إلغاء بعض الشوارع غير القائمة على الطبيعة للحفاظ على ممتلكات المواطنين، وتيسيرًا من الجهة الإدارية لمنحهم تراخيص بناء طبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وأكد محافظ الدقهلية، أن المخططات التفصيلية التى اعتمد تعديلها اليوم يبدأ العمل طبقا لها ابتداءً من يوم نشر التعديلات بالجريدة الرسمية وذلك تيسيرًا على المواطنين فى الحصول على التراخيص اللازمة للبناء فى هذه المدن والمراكز، لافتا إلى أن المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محافظ الدقهلية يعتمد تعديلات 8 مخططات لعدد من القرى والمدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.