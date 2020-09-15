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صبحى يبحث مع النائب العام التوسع فى لجان التفتيش على الهيئات الرياضية

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أيمن مكى 2020-09-15 17:53 0 تبليغ

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اتفق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، خلال اتصال هاتفى، اليوم الثلاثاء، مع المستشار حماده الصاوى النائب العام، على التوسع فى عضوية لجان التفتيش والفحص، التى تشكلها وزارة الشباب والرياضة؛ للتفتيش والرقابة والمتابعة على كافة الأمور المالية والإدارية بالهيئات الرياضية والشبابية، فى جميع محافظات الجمهورية ورصد أية مخالفات.

وتضم لجان التفتيش والفحص عددا من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة، والجهاز المركزى للمحاسبات، وبعض الجهات الرقابية، حيث تجرى اللجان زيارات مفاجئة على الهيئات الرياضية والشبابية، للاطلاع على كافة الأمور المالية والإدارية، ويتم إعداد تقارير وافية حول أعمال المراجعة، وفى حال وجود أية مخالفات، يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة فى تحويلها إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات فى هذا الشأن.

وأكد الدكتور أشرف صبحى حرص الوزارة على تطوير المنظومة الرياضية، والعمل على نشر ثقافة الحوكمة وإدراك أهميتها فى التنظيم والإدارة بالشكل الأمثل، بجانب تعزيز قيم الشفافية والنزاهة، ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، مشيرا إلى أن الوزارة، ستكثف خلال الفترة المقبلة من أعمال لجان الفحص والتفتيش على الهيئات الرياضية والشبابية، للمراجعة على كافة التفاصيل المالية والإدارية، فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة.

وأضاف أن تلك اللجان بدأت بالفعل فى التفتيش على كافة الهيئات الرياضية بالمحافظات، وتم رصد بعض المخالفات التى استوجبت استكمال التحقيقات فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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