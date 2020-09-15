شكرى : اتفاق ترسيم الحدود مع اليونان من المظاهر القوية للتفاهم المشترك

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن زيارته لليونان فى الوقت الحالى تأتى تعبيرًا عن الأهمية التى تعلقها مصر على علاقاتها مع اليونان، والتى تمتد لآلاف السنين، مؤكدًا اعتزاز مصر بالتواصل الحضارى والإنسانى القائم بين البلدين والذى يُعد قاعدة راسخة للصداقة والتعاون والرغبة فى استمرار العمل المُشترك من أجل ازدهار الشعبين.





وأضاف شكرى، خلال تصريحاته لوسائل الإعلام اليونانية، عقب جلسة مباحثات مع نظيره اليونانى نيكوس ديندياس، اليوم الثلاثاء، أن الجلسة شهدت تباحثًا بشأن العلاقات الثنائية بشكل مُفصل فى كل مجالات التعاون، موضحًا أن هذا التعاون مبنى على المصلحة المُشتركة والاحترام المُتبادل، والرغبة فى استخلاص نقاط مستقرة وقوية فى هذه العلاقة تعمل فى إطار الشرعية الدولية ومبادئ العلاقات الدولية، وبما يُعزز من الاستقرار ويؤدى إلى تحقيق طموحات الشعبيّن المصرى واليونانى.

كما أكد وزير الخارجية، أن من بين المظاهر القوية للتفاهم المشترك ووجود الإرادة السياسية فيما بين البلدين، اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذى تم التوصل إليه فيما بين الدولتين، مشددًا على أن الاتفاق يلتزم فى جميع بنوده بالقانون الدولى وقانون البحار والشرعية الدولية، وذلك دليلا على مدى تمسك البلدين بهذه القواعد الحاكمة للعلاقات الدولية وأيضًا الحقوق المتبادلة التى يجب الحفاظ عليها والدفاع عنها للحفاظ على مصالح الدولتين.

وأعرب عن تقدير مصر للتعاون الثنائى وما أتى به من فتح لمجالات التعاون، سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو الثقافى، مؤكدًا أهمية السعى لإيجاد مواضع جديدة لهذا التعاون تأتى بنتائج ملموسة فى إطار المصلحة المُشتركة.

وذكر شكرى، أن الأوضاع الإقليمية كانت محل اهتمام، بما فى ذلك التوترات فى منطقة شرق المتوسط، وتم الاتفاق على استمرار العمل، من خلال العلاقات الثنائية وإجراء الاتصالات مع الأطراف الدولية ذات الأهمية، لرفض التصرفات الاستفزازية التى تزعزع الاستقرار وتضع الأمور فى إطار من المواجهة والتأجيج، والتأكيد على ضرورة العمل سويًا من أجل أن يصبح شرق المتوسط منطقة رخاء وتعاون وتدعيم للاستقرار الإقليمى والدولى.

Advertisements

كما أكد على ضرورة التوصل إلى حلول سلمية لكل القضايا العالقة فى منطقة شرق المتوسط نظرًا لآثارها على استقرار مصر واليونان، وهو ما ينطبق كذلك على ليبيا وسوريا، وأيضًا إزاء القضية الفلسطينية والتطورات المتعلقة بالاتفاق الإسرائيلى مع الإمارات والبحرين، معربًا عن أمله فى أن يفتح الاتفاق المجال لمزيد من الاستقرار فى المنطقة وإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأفاد وزير الخارجية، بأن الجلسة تناولت التطور المُهم المرتبط بإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط والذى يفتح المجال لتعاون مُثمر مع مجموعة الدول الأعضاء للاستغلال الأمثل لموارد الطاقة فى هذه المنطقة الحيوية، وكيفية استخلاص العوائد بشكل مُتسق مع القانون الدولى، وفى إطار الشراكة القائمة بين الدول المؤسِسة لهذا المنتدى الهام.

وأكد الوزير شكرى تقدير مصر للتعاون والتواصل المُستمر فى إطار العلاقات بين القيادتين السياسيتين فى كل من مصر واليونان، وأيضًا العلاقة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية، والتطلع إلى أن ترتقى هذه العلاقات إلى درجات أعلى من القوة والمتانة.