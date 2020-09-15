قرر محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى، صرف إعانة شهرية قدرها 500 جنيه لمدة 3 شهور لأكثر من 4 آلاف أسرة من الصيادين المتضررين من وقف قرار الصيد بمختلف مدن المحافظة، وذلك بالتنسيق مع بيت الزكاة بالأزهر الشريف تلبية لمطالب الصيادين بالمحافظة.





وأوضح المحافظ، فى بيان، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى خلال الفترة من 17 وحتى نهاية الشهر الجارى، والدفعة الثانية من أول الشهر المقبل والدفعة الثالثة فى أول نوفمبر، ويتم الصرف من مكاتب البريد بالمحافظة. وأكد المحافظ، أنه يسعى دائمًا لخدمة المواطنين وتلبية احتياجات ومطالبهم ، مشددا على أنه لن يتوان لحظة فى خدمة أهالى البحر الأحمر. ونوه إلى أنه تواصل مع بيت الزكاة بالأزهر الشريف لصرف تلك الإعانة للصيادين بجميع مدن المحافظة لأنه عقب قرار وقف الصيد أصبح لا يوجد مصدر دخل لهم، مشيرا إلى أن هذه الإعانة سوف تساعدهم فى الظروف الصعبة التى تواجههم.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محافظ البحر الأحمر : صرف منحة شهرية لأسر الصيادين المتضررين من وقف الصيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.