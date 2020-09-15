البابا تواضروس يترأس الاجتماع الأول للمكتب الفنى

تم خلال الاجتماع تقسيم الأعضاء على لجان العمل، وتحديد المسؤوليات المطلوبة، التى تضمن سير المشروعات المطروحة بصورة جيدة وسريعة، واختتم الاجتماع بالصلاة كما بدأ وتم التقاط صورة تذكارية.

وكان قداسة البابا أصدر قرارًا نهاية أغسطس الجارى، بتشكيل المكتب الفنى، للمعاونة فى متابعة عدد من الأعمال الإدارية الخاصة بالبطريركية، واستخراج التراخيص اللازمة لبناء الكنائس وبيوت الخدمات والمدارس التابعة للكنيسة.