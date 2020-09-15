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البابا تواضروس يترأس الاجتماع الأول للمكتب الفنى

0 نشر
مينا أشرف 2020-09-15 17:08 0 تبليغ

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تم خلال الاجتماع تقسيم الأعضاء على لجان العمل، وتحديد المسؤوليات المطلوبة، التى تضمن سير المشروعات المطروحة بصورة جيدة وسريعة، واختتم الاجتماع بالصلاة كما بدأ وتم التقاط صورة تذكارية.

وكان قداسة البابا أصدر قرارًا نهاية أغسطس الجارى، بتشكيل المكتب الفنى، للمعاونة فى متابعة عدد من الأعمال الإدارية الخاصة بالبطريركية، واستخراج التراخيص اللازمة لبناء الكنائس وبيوت الخدمات والمدارس التابعة للكنيسة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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