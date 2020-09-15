رئيسة اليونان تعرب عن تقديرها للرئيس السيسى .. وتشيد بدور مصر الإقليمى

أعربت رئيسة اليونان "كاترينا ساكيللاروبولو" عن تقديرها للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والعلاقة التاريخية الممتدة التى تجمع بلادها بمصر، وكذا دور مصر الإقليمى النشط والحيوى الذى يمثل دعامة للاستقرار والأمن فى المنطقة.





جاء ذلك خلال استقبال رئيسة اليونان اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسى، سامح شكرى وزير الخارجية، وذلك فى إطار زيارته الحالية إلى العاصمة اليونانية أثينا.

وصرح المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، بأن الوزير شكرى استهل اللقاء بنقل تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى إلى نظيرته اليونانية، مشيدًا بعلاقات الصداقة التاريخية والمتميزة بين مصر واليونان، باعتبارها علاقات ذات طبيعة استراتيجية تتأسس على التفاهم المُشترك والمصالح المُتبادلة.

كما أكد الجانبان، خلال اللقاء أهمية تطوير التعاون بين البلديّن على كافة الأصعدة السياسية والاستراتيجية والاقتصادية.

وأضاف حافظ، أن اللقاء تناول كذلك عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، وعلى رأسها التطورات الخاصة بالأزمة الليبية، والقضية الفلسطينية، والأوضاع فى منطقة شرق المتوسط، حيث استعرض الوزير شكرى الرؤية المصرية تجاه ملفات المنطقة، مبرزًا الجهود المبذولة فى هذا الصدد بغية حلحلة تلك الأزمات من أجل استعادة الاستقرار والسلام وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة.