تفقد الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، شركة مصر للطيران للاطمئنان على سير العمل، رافقه الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، واللواء طارق نصير مساعد وزير الطيران لشؤون الأمن والمهندس إبراهيم فتحى رئيس مجلس ادارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.





واطمأن عنبة خلال الجولة على مواقع الطائرات وأماكن الصيانة، كما تابع انتظام سير العمل وأعمال صيانة الطائرات والخدمات الفنية التى تقدم للعملاء من شركات الطيران المختلفة، مؤكداً على ضرورة الالتزام بتقديم أعلى معايير الجودة الفنية والعالمية لجميع العملاء، كما اطمأن على الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة وصحة العاملين. وحث الوزير العاملين بشركة الصيانة على ضرورة بذل أقصى جهد لرفع مستوى الأعمال الفنية وخدمات الصيانة المقدمة بما يليق بمكانة ومستوى الشركة الوطنية. Advertisements وفى نهاية الجولة، أثنى الوزير على المستوى المميز للعنصر البشرى داخل الشركة والذى يعد أهم العناصر الأساسية والفعالة لازدهار الشركة، مشيراً إلى أن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة على العمل نحو زيادة الإنتاج وتحقيق ربحية عالية واستقطاب مزيد من العملاء الجدد من خلال التوسع داخل الأسواق العالمية والعمل على زيادة القدرة التنافسية بشكل دائم ومميز.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صور .. عنبة يطمئن على أماكن الصيانة بشركة مصر للطيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.