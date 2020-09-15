بطريرك الكاثوليك يعين كاهنا للخدمة بالقاهرة الجديدة

عين الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، الأب هدية تامر رعيا لرعية الأقباط الكاثوليك، السيدة العذراء مريم بالقاهرة الجديدة، على أن تبدأ خدمته من أول أكتوبر 2020، مع الاستمرار بخدمته نائبا لرعية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة.





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