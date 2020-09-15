البابا تواضروس يترأس الاجتماع الأول للمكتب الفني بالمقر البابوي

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كان قداسة البابا أصدر قرارًا نهاية أغسطس من العام الجاري بتشكيل المكتب الفني لقداسته، للمعاونة في متابعة عدد من الأعمال الإدارية الخاصة بالبطريركية.
وأعلنت مطرانية مغاغة والعدوة في وقت سابق اليوم أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التقى نيافة الحبر الجليل نيافة الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية.
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