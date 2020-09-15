استجابة عاجلة لأسر قرية البكباشي .. مؤسسة أبو العينين تُعيد تسقيف عدد من المنازل قبل دخول فصل الشتاء

في قرية البكباشي المترامية على أطراف منطقة المنيب بالجيزة، استقبل الأهالي مندوبي مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي بفرحة بالغة بعد الاستجابة السريعة من جانب المؤسسة لاستغاثتهم خوفا من انهيار وتهاوي أسقف عدد من المنازل مع بداية فصل الشتاء. الأهالي ساقتهم ظروفهم الصعبة قبل دخول فصل الشتاء، إلى إرسال طلب للنائب محمد أبو العينين، ليتم التعامل فورا بناء على توجيهات النائب محمد أبو العينين، وبحث شكاوى الأهالي وتوجيه مسؤولي المؤسسة الخيرية للاستجابة للأسر المتضررة قبل دخول فصل الشتاء.

واستقبل أهالي القرية مندوبي مؤسسة أبو العينين بترحيب كبير وسعادة غامرة، معربين عن تقديرهم للنائب محمد أبو العينين ومسؤولي المؤسسة على سرعة الاستجابة، والحضور في وقت قياسي لتركيب الأسقف. البيوت في القرية تقترب من حافة النيل، إذ تقع في منطقة منخفضة تتجمع بها مياة الأمطار وهو ما يهدد بانهيارها مع هطول الأمطار التي أتلفت الأسقف وحولت المنازل إلى برك مياة، الأمر الذي استحال معه العيش في تلك المنازل فلجأ الأهالي خلال الشتاء الماضي إلى ترك المنازل والبحث عن مأوى آخر للعيش. Advertisements

بدأت الحملة في بحث المشاكل والتعرف على معاناة الأهالي، وباشر متخصصون في أعمال البناء والتسقيف عملهم بإعادة ترميم بعض الأسقف وبناء أسقف جديدة للمنازل، مع تدعيم أساسات المنزل وروافعه التي تحمل الأسقف. ولم يزل العمل جاريا حتى الآن في منازل قرية البكباشي لحين الانتهاء من كافة أعمال التسقيف وتهيئة المنازل لاستقبال الشتاء في وضع آمن منعا لترك الأهالي منازلهم أو فقد أثاثهم مع تحول البيوت لبرك مياه مع انهيار الأسقف القديمة.