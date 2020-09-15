نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شكري يبحث مع رئيس الوزراء اليوناني تعزيز العلاقات الثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، مع رئيس وزراء اليونان "كيرياكوس متسوتاكيس"، وذلك للتباحُث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادُل الرؤى فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية التي تهم البلديّن.

وفي تصريح للمُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، ذكر أن رئيس الوزراء "متسوتاكيس" والوزير شكري أثنيا على العلاقات التاريخية التي تجمع الدولتيّن الصديقتيّن، وأعربا عن ارتياحهما للتطور المُستمر في مختلف أوجه التعاون، وتطلُعهما لاستكمال مسيرة الزخم على كافة الأصعدة خلال الفترة المُقبلة، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان. كما أعربا عن تقديرهما للتشاور السياسي المُستمر بين قيادتيّ البلدين لتنسيق المواقف إزاء التطورات المتلاحقة في المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري أعرب عن اهتمام الحكومة المصرية بزيادة الاستثمارات اليونانية في القطاعات الاقتصادية المصرية، والتدفقات السياحية اليونانية لمصر في ضوء التدابير الاحترازية والصحية الصارمة التي تطبقها الدولة المصرية في المقاصد السياحية الرئيسية.

كما ذكر حافظ أن ملف التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص تم التطرق إليه خلال اللقاء، باعتباره آلية لمواصلة التنسيق السياسي والتعاون لتعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط، حيث أكد الجانبان حرصهما على الدفع قدمًا بالمشروعات المنبثقة عنها، ولا سيما مشروعات الربط الكهربائي والتعاون في مجال الطاقة.

هذا، وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء "متسوتاكيس" والوزير شكري تبادلا الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُتبادل.

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وفي ذات السياق، إجتمعت رئيسة جمهورية اليونان "كاترينا ساكيللاروبولو"، اليوم الثلاثاء، بالقصر الرئاسي، مع سامح شكري وزير الخارجية، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة اليونانية أثينا.

وقد صرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، أن الوزير شكري استهل اللقاء بنقل تحيات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى نظيرة سيادته اليونانية، مشيدًا بعلاقات الصداقة التاريخية والمتميزة بين مصر واليونان، باعتبارها علاقات ذات طبيعة استراتيجية تتأسس على التفاهم المُشترك والمصالح المُتبادلة.

كما أكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تطوير التعاون بين البلديّن على كافة الأصعدة السياسية والاستراتيجية والاقتصادية. هذا، وقد أعربت الرئيسة "ساكيللاروبولو" عن تقديرها للسيد رئيس الجمهورية والعلاقة التاريخية الممتدة التي تجمع بلادها بمصر، وكذا لدور مصر الإقليمي النشط والحيوي الذي يمثل دعامة للاستقرار والأمن في المنطقة.

وأضاف حافظ أن اللقاء تناول كذلك عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، وعلى رأسها التطورات الخاصة بالأزمة الليبية، والقضية الفلسطينية، والأوضاع في منطقة شرق المتوسط؛ حيث استعرض الوزير شكري الرؤية المصرية تجاه ملفات المنطقة، مبرزًا الجهود المبذولة في هذا الصدد بغية حلحلة تلك الأزمات من أجل استعادة الاستقرار والسلام وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة.