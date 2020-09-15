"مرسيين لتفادي الزحام".. انتهاء تطوير معابد فيلة بأسوان

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وأضاف وزيري أن المشروع يأتي ضمن خطة المجلس لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن العمل بدأ بالمشروع في فبراير الماضي ليصبح للمعبد مرسيين داخليين لتنظيم حركة السائحين وتفادي الزحام.
وأضاف عبدالمنعم سعيد مدير عام أسوان والنوبة، أن أبعاد المرسى الجديد يبلغ ٢٤ م x ٦م، و به مقاعد انتظار، وكوبري خاص يبلغ طوله ١٨ متر، بالاضافة إلى مشاية بها مظله.
وقد تم ايضا تركيب أعمدة إنارة جديدة لتطوير منظومة الاضاءة بالمنطقة.
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