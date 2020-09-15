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"مرسيين لتفادي الزحام".. انتهاء تطوير معابد فيلة بأسوان

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،  إن المجلس انتهى من أعمال مشروع تطوير منطقة معابد فيلة في أسوان، حيث تم انشاء مرسى داخلي خاص بالمنطقة وأماكن لانتظار الزائرين، بإلاضافة إلى رفع كفاءة نظام الإضاءة.

وأضاف وزيري أن المشروع يأتي ضمن خطة المجلس لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن العمل بدأ بالمشروع في فبراير الماضي ليصبح للمعبد مرسيين داخليين لتنظيم حركة السائحين وتفادي الزحام.

وأضاف عبدالمنعم سعيد مدير عام أسوان والنوبة، أن أبعاد المرسى الجديد يبلغ ٢٤ م x ٦م، و به مقاعد انتظار، وكوبري خاص يبلغ طوله ١٨ متر، بالاضافة إلى مشاية بها مظله.

وقد تم ايضا تركيب أعمدة إنارة جديدة لتطوير منظومة الاضاءة بالمنطقة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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