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وزير الخارجية ينقل تحيات السيسى إلى رئيسة اليونان

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هايدى الدسوقى 2020-09-15 19:17 0 تبليغ

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استقبلت رئيسة جمهورية اليونان كاترينا ساكيللاروبولو، اليوم الثلاثاء، بالقصر الرئاسى، سامح شكرى وزير الخارجية، وذلك فى إطار زيارته الحالية إلى العاصمة اليونانية أثينا.

وصرح المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، بحسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، أن الوزير شكرى، استهل اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى رئيسة اليونان، مشيدًا بعلاقات الصداقة التاريخية والمتميزة بين مصر واليونان، باعتبارها علاقات ذات طبيعة استراتيجية تتأسس على التفاهم المُشترك والمصالح المُتبادلة.

كما أكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تطوير التعاون بين البلديّن على جميع الأصعدة السياسية والاستراتيجية والاقتصادية.

وأعربت رئيسة اليونان، عن تقديرها للرئيس السيسى، والعلاقة التاريخية الممتدة التى تجمع بلادها بمصر، وكذلك دور مصر الإقليمى النشط والحيوى الذى يمثل دعامة للاستقرار والأمن فى المنطقة.

وأضاف حافظ، أن اللقاء تناول كذلك عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، وعلى رأسها التطورات المتعلقة بالأزمة الليبية، والقضية الفلسطينية، والأوضاع فى منطقة شرق المتوسط، واستعرض الوزير شكرى، الرؤية المصرية تجاه ملفات المنطقة، مبرزًا الجهود المبذولة فى هذا الصدد بغية حلحلة تلك الأزمات من أجل استعادة الاستقرار والسلام وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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