فيديو وصور .. الأوقاف توزع 16 طنا من لحوم الأضاحى فى 4 محافظات

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة، على عدة أمور أهمها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع الأسر، وعدم تصوير أحد عند التوزيع، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمى عن ذلك على موقع الوزارة.