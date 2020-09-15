ترامب يرحب بقادة الإمارات والبحرين وإسرائيل فى البيت الأبيض: يوم تاريخى

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رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقادة دول الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل لتوقيع اتفاقيات تجارية ودبلوماسية.
وكتب دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر،"يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط، أرحب بقادة إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في البيت الأبيض لتوقيع اتفاقيات تاريخية لم يظن أحد أنها ممكنة، المزيد من الدول ستتبعنا".
يشار إلى أنه توقع كلاً من إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقية سلام في البيت الأبيض، يقيم بمقتضاها الأطراف الخليجية علاقات دبلوماسية وتجارية كاملة مع إسرائيل.
وسلطت شبكة بلومبرج الضوء على الاتفاقية، وقالت إن الإنجاز الذي حققته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل وكلاً من الإمارات والبحرين يعد بمثابة تغيير في ديناميكيات القوة في الشرق الأوسط.
وأضافت بلومبرج أن كل من الإمارات والبحرين سيصبحان ثالث ورابع دول في الشرق الأوسط يعترفان رسميا بإسرائيل في احتفال بالبيت الأبيض اليوم ويرى ترامب أنه إثبات لمهاراته في صنع السلام بعد عقود من الجهود الفاشلة التي بذلها من سبقوه في كلا الطرفين.
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