الأنبا مرقس يتفقد دير الشهيد مارجرجس بالرزيقات جنوب الأقصر

أستقبل دير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات جنوب الأقصر، اليوم الثلاثاء، نيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والمشرف البابوي لدير مارجرجس بالرزيقات .

كان في إستقبال نيافته بمطار الأقصر الدولي الراهب القس توماس الرزيقي أمين الدير و الراهب القمص شنودة الرزيقي؛ حيث توجه نيافته إلى الدير بقرية الرزيقات في مدينة ارمنت؛ وكان في إستقبال نيافته مجمع رهبان الدير العامر .

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تأتي تلك الزيارة التفقدية والرعوية لنيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس لمتابعة شئون الدير والاطمئنان على أحوال الآباء الرهبان ومتابعة المستجدات وإعطاء الإرشادات والتوجيهات.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل اليوم الثلاثاء الاجتماع الأول للمكتب الفني لقداسته، وذلك بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له - إنه خلال الاجتماع تم تقسيم الأعضاء على لجان العمل وتحديد المسؤوليات المطلوبة التي تضمن سير المشروعات المطروحة بصورة جيدة وسريعة.