نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "السياحة تعود"..فوجًا من 30 أمريكيًا يزورون معابد فيلة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار صباح اليوم منطقة معابد فيلة في أسوان فوجًا سياحيًا أمريكًا وذلك للمرة الأولى منذ عودة السياحة الخارجية في أول يوليو الماضي.

وكان 30 أمريكيًا قد زاروا معابد فيلة اليوم حيث استمتعوا بمشاهدة تاريخ هذا الأثر العريق، وتعرفوا على ما يحويه من أسرار.

يذكر أن مصر وضعت عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية والتي يتم تطبيقها في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية المصرية لضمان السلامة الصحية للسائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي بعد استئناف حركة السياحة الوافدة إلي مصر اعتبارا من أول يوليو الماضي.

كما تم استئناف حركة السياحة الثقافية في مصر منذ أول سبتمبر الجاري ونجاح استئناف الحركة السياحية في المدن الساحلية والذي عكسته المؤشرات الايجابية لأعداد السائحين الوافدين إلي مصر منذ استئناف الحركة السياحة، ووصل عدد الوفود السياحية التي وصلت الي محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر وصلت الى أكثر من 200،000 سائح وعادت الي بلادها بعد انتهاء برامجهم السياحية واستمتاعهم بشواطئ مصر الخلابة وجوها الدافئ والمشمس.