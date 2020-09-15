الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا وقيمة غرامات المخالفات 

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محمد سياف - ابو ظبي - اضافت وزارة الداخلية إلى قائمة خدماتها التي تقدمها للمواطنين عن طريق شبكة الإنترنت، الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا ، وذلك ضمن إطار جهود الوزارة الرامية إلى التيسير على المواطنين وتوفيرًا للوقت والجهد والنفقات عليهم ومنعًا من تشكل حالات الزحام أمام مكاتب المرور، ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تشهدها البلاد والعالم من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أوضحت الوزارة كيفية سداد الغرامات المترتبة جراء ارتكاب المركبات للمخالفات المرورية، ونعرض أيضًا في هذه المقالة قيمة الغرامات المقررة في قانون المرور على كل مخالفة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

طريقة ورابط الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا

اتاحت وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية رابطًا خاصًا عبر بوابة الحكومة المصرية “خدمات المرور الإلكترونية”، والذي من خلاله يمكن معرفة جميع المخالفات المرورية المسجلة على المركبة المخالفة لأنظمة المرور، وهذه الخدمة تغطي جميع محافظات الجمهورية ، إضافة إلى إمكانية سداد قيمة المخالفات وتتم عملية الاستعلام الالكتروني عن المخالفات المرورية وفق الخطوات التالية:

الدخول عبر الرابط التالي: بوابة الحكومة المصرية – خدمات المرور الإلكترونية

بعد الدخول، هناك طريقتين للاستعلام عن المخالفات وهما:

الأولى عن طريق رقم الرخصة “رقم اللوحة” (حروف وأرقام) حيث تقوم بإدخال الحروف والأرقام كما هي في لوحة المركبة في الحقول المخصصة، وثم التعليم على “انا لست برنامج روبوت”، وثم الضغط على إجمالي المخالفات. Advertisements الطريقة الثانية أرقام فقط وبهذه الطريقة يتطلب إدخال المحافظة ، ونوع الترخيص ( ملاكي، أجرة، دراجة نارية …)، وثم التعليم على “انا لست برنامج روبوت”، وثم الضغط على إجمالي المخالفات

الاستعلام عن المخالفات المرورية وطرق سداد قيمة الغرامات

بموجب البروتوكولات الموقعة بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات والتكنولوجيا والهيئة القومية للبريد، للتعاون في سداد قيمة الغرامات حيث يمكن السداد من خلال:

مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء محافظات الجمهورية، كما يمكن عن طريق البريد الحصول على شهادة براءة ذمة، وتقديم التظلمات على المخالفات المرورية التي تم توقيعها على المواطنين وذلك من خلال مكاتب البريد.

السداد عبر خدمة فوري، حيث يمكن للمواطن التوجه لأقرب فرع ” فوري ” والسداد لقيمة غرامة المخالفة المرورية باستخدام الرقم القومي، أو رقم الهاتف المحمول، أو رقم لوحة السيارة، وبعدها سيحصل الشخص على شهادة براءة ذمة خلال أربعة أيام بحد أقصى.

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر تطبيق مخالفاتي

ويمكن للمواطن أيضًا، أن يستعلم عن المخالفات المرورية المرتكبة في مركبته عن طريق تطبيق مخالفاتي للهواتف الذكية، من خلال رقم اللوحة أو عن طريق استخدام الرقم القومي لصاحب السيارة، ويمكن تحميل التطبيق على الهاتف المحمول من جوجل بلاي من خلال الرابط التالي: مخالفاتي – الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر

قيمة غرامات المخالفات المرورية

وبعد أن استعرضنا طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية ، فيما يلي قيمة الغرامات المترتبة على المخالفات المرورية، التي حددها قانون المرور الأخير ، وتختلف الغرامة حسب خطورة المخالفة وهي كما يلي:

استعمال أجهزة تشويش على الرادار : تتراوح الغرامة ما بين 1500 إلى 3000 جنيه.

استخراج رخصة قيادة جديدة بدلاً من الرخصة الملغاة تتراوح ما بين 1000 إلى 3000 جنيه.

قيمة غرامة عدم الإرشاد عن قائد مركبة أو سيارة مخالفة للقواعد المرورية تتراوح ما بين 500 إلى 1000 جنيه.

غرامة السير بسرعة قصوى تبلغ 1500 جنيه.

قيمة غرامة ترك مركبة أو سيارة عاطلة في الطريق دون الإبلاغ تتراوح ما بين 200 إلى 2000 جنيه.

قيمة غرامة عدم إتباع تعليمات رجال المرور تتراوح ما بين 500 الى 1000 جنيه.

غرامة السير عكس الاتجاه تتراوح ما بين 1000 إلى 3000 جنيه.

غرامة فك كلبش السيارات المخالفة تتراوح ما بين 200 إلى 1000 جنيه.

غرامة ارتكاب فعل فاضح تتراوح ما بين 300 إلى 1500 جنيه.

غرامة سيارات النقل الغير ملتزمة بأحكام ربط الحمولة والقيام بتغطيتها تتراوح ما بين 500 إلى 1500 جنيه.

قيمة غرامة السير بمواد محظورة يتم تداولها تتراوح ما بين 5 ألاف جنيه إلى 20 ألف جنيه.

قيمة غرامة القيادة تحت تأثير مخدرات، او الخمور والمسكرات تتراوح ما بين 1000 إلى 3000 جنيه.

قيمة غرامة السير بسيارات دون لوحات معدنية التابعة لوحدات المرور تتراوح ما بين 300 إلى 1500 جنيه.

غرامة السير بعربات دون فرامل تتراوح ما بين 300 إلى 1500 جنيه.

غرامة عدم وجود طفاية حريق في السيارات 300 جنيه.

قيمة غرامة السير بـ (سيارات ومركبات يخرج منها روائح كريهة) تتراوح ما بين 500 إلى 1500 جنيه.

غرامة التسبب في تعطيل المرور على الطريق تتراوح ما بين 500 إلى 1500 جنيه.

قيمة غرامة عدم التوقف للمصابين أو استدعاء النجدة لهم 1000 جنيه.

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