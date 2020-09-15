البابا تواضروس يلتقى الأنبا أغاثون لحل أزمة كتاب مقتل الأنبا أبيفانيوس

أعلنت مطرانية مغاغة والعدوة، أن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التقى مساء أمس الإثنين، الأنبا أغاثون أسقف الإيبارشية، مع كل من الأنبا دانيال أسقف المعادى، والأنبا هدرا مطران أسوان، والأنبا إبرام مطران الفيوم، والأنبا أرميا الأسقف العام.
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