أعلنت مطرانية مغاغة والعدوة، أن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التقى مساء أمس الإثنين، الأنبا أغاثون أسقف الإيبارشية، مع كل من الأنبا دانيال أسقف المعادى، والأنبا هدرا مطران أسوان، والأنبا إبرام مطران الفيوم، والأنبا أرميا الأسقف العام.





Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يلتقى الأنبا أغاثون لحل أزمة كتاب مقتل الأنبا أبيفانيوس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.