- 1/2
- 2/2
وبعد القداس الإلهى ومباركة من خريسوستوموس الثانى رئيس أساقفة قبرص، رَسم البابا ثيودروس الثانى الأب ديونيسيوس شاريتاكيس أرشمندريتًا، مكافأة له على خدمته لبطريركية الإسكندرية.
وأشار البابا الإسكندرى إلى أن وجود إكسرخسية البطريركية فى قبرص، يرجع أساسًا إلى حب رئيس أساقفة قبرص، الذى يعزز عمل بطريركية الإسكندرية ماديًا وروحيًا.
وقال البابا: "هذا الحب، هذا الرجاء الذى ينبع من صليب ربنا سيرافقنا طوال العام القادم، كل عام، وكما نقول هذا العام يتم الاحتفال برفع الصليب المُحيّى فى خضم الوباء الذى يجتاح العالم، إنها برقية من المسيح أننا تراب، حفنة من تراب مملوء بالله".
وتابع: "لقد جئت إلى إكسرخسيتنا فى هذا المهد بطريركية الإسكندرية لأشكر من أعماق قلبى كريسوستوس الثانى الذى فتح قلبه وقدم لى كنيسة، واستقبلنى بأذرع مفتوحة هنا فى قبرص حتى أتمكن من أداء الخدمات الكنائسية، والاستماع إليكم، والاستماع إلى، والسير مع أطفالى فى المهام التى لا تنتهى، تحياتى لكم".
كما وجه البابا ثيودروس الثانى بعض النصائح إلى الأرشمندريت المعين حديثًا، قائلا: "هذه أمنياتى لك، امش بسلام فى هذا المكان المقدس فى إيبارشية قبرص، وكما قلت لك افتح ذراعيك للجميع، سواء كبار أو أطفال، أغنياء أو فقراء، مشهورون أو غير معروفين، بابتسامة على وجهك وأمل كبير فى قلبك".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس يحتفل بعيد الصليب فى قبرص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.