فيديو .. أحمد موسى يدشن هاشتاج الشعب هيربى الإخوان

ودعا موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى التفاعل مع الهاشتاج لكشف وفضح الإخوان.

وتابع: "لا تسمحوا لأى حد ياخدكم لأى سكة أخرى، لأن هذه السكة تعنى هدم الدولة المصرية".