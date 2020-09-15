صور .. أسامة هيكل : توجيهات رئاسية بمعالجة السلبيات فى الشخصية المصرية

انطلق اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثانى لدراسة الشخصية المصرية 2030، بحضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة سعاد عبدالرحيم، رئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.





واستهل أسامة هيكل، كلمته خلال الاجتماع قائلاً: "نستهدف الخروج برؤية استراتيجية تعظيم الإيجابيات فى الشخصية المصرية ومعالجة السلبيات لنقترب أكثر من وضع الرؤية الاستراتيجية مع كل اجتماع بانضمام وزارات وجهات جديدة لمبادرة الشخصية المصرية 2030".

كما أشار هيكل، إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتوجيهاته بخصوص معالجة السلبيات فى الشخصية المصرية وتعظيم الإيجابيات، وأهمية إيجاد أسس وخطة عمل لبحث لتوحيد الجهود من أجل إعادة بناء الشخصية المصرية، وهو ما تهدف إليه اجتماعات مبادرة الشخصية المصرية 2030.

وأثنى الدكتور مختار جمعة، على دور وزارة الدولة للإعلام، من خلال الاجتماعات المتعلقة بمبادرة الشخصية المصرية 2030 لتوحيد الجهود من جميع الوزارات والجهات المختلفة بخصوص بناء الشخصية المصرية، مشيرًا إلى أن خطبة الجمعة المقبلة سيكون عنوانها "كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة وأهمية أن يشارك كل شخص فى ذلك".

فى حين أكد الأنبا دانيال، ممثل الكنيسة المصرية، اهتمام الكنيسة بالتفاعل المجتمعى وتنمية المهارات الإنسانية والعمل على ذلك من خلال عدة أنشطة ومبادرات.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحى، على أن التغيير المجتمعى السريع يؤثر على التنشئة الاجتماعية والشباب بشكل كبير مما على ضرورة العمل على دراسة مجموعة القيم والمبادئ لبناء الشخصية المصرية والتحديات التى نواجهها.

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كما أشارت الدكتورة إيناس عبدالدايم، إلى جهود وزارة الثقافة خلال الفترة السابقة للعمل على بناء الشخصية المصرية من خلال عدة مشروعات ومبادرات أطلقتها الوزارة وهيئة قصور الثقافة لإعطاء الأطفال والشباب المزيد من الدعم للإبداع وحمايتهم من خلال قانون حماية الملكية الفكرية الذى تم تعديله لينضم إليه الأطفال الذين لديهم مواهب عديدة وكانوا فى احتياج لهذا الدعم، والعمل على تشجيعهم فى هذه المرحلة العمرية لبناء شخصيتهم.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، على فكرة احترام المرأة فى المجتمع لما لها من أهمية فى عودة الشخصية المصرية المتميزة، وأشارت إلى تجربة الأسمرات واستجابة السكان لتبنى منظومة القيم بعد عقد عدة معسكرات وأنشطة لتعزيز الانتماء والقيم الحميدة، وضرورة تكرار التجربة.

وأشارت الدكتورة سعاد عبدالرحيم، إلى ضرورة تقييم الأبحاث الموجودة عن الشخصية المصرية لدعم الإيجابيات ومعالجة السلبيات للخروج بمنظومة القيم المطلوبة.