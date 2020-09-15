فيديو .. التنمية المحلية : 6.9 مليار جنيه حصيلة طلبات التصالح حتى الآن

أعلن الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، مد ساعات العمل فى المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية حتى العاشرة مساءً لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء، خصوصًا وأن هناك إقبال كبير.





وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن هناك حوالى مليون و100 ألف مواطن تقدموا للتصالح، وتم تحصيل 6.9 مليار جنيه. وأكد أن المتحصلات ستذهب لخدمات البنية التحتية فى المحافظات فيما يتعلق بالإنارة والرصف والطرق وجزء للإسكان الاجتماعى وجزء للموازنة العامة للدولة.

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