نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير العدل يوجه بالتفتيش على مكتبي توثيق العاشر من رمضان والدخيلة في المقال التالي
وتجدد وزارة العدل التذكير بأرقام الهواتف المخصصة لتلقي شكاوى المواطنين وهى: محافظة القاهرة هاتف رقم 01555887711، محافظة الإسكندرية هاتف رقم 01555887722، وباقي المحافظات هاتف رقم 01555887733.
وأوضحت الوزارة أنها بصدد فتح مقار جديدة في كل المحافظات ؛ لتقليل الزحام على المقار الحالية.
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