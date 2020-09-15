نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير العدل يوجه بالتفتيش على مكتبي توثيق العاشر من رمضان والدخيلة في المقال التالي

وذلك في إطار ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تضرر المواطنين من عدم انتظام العمل بفرعي العاشر من رمضان بالشرقية والدخيلة بالإسكندرية. وتجدد وزارة العدل التذكير بأرقام الهواتف المخصصة لتلقي شكاوى المواطنين وهى: محافظة القاهرة هاتف رقم 01555887711، محافظة الإسكندرية هاتف رقم 01555887722، وباقي المحافظات هاتف رقم 01555887733.

أحمد جودة - القاهرة - وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بالتفتيش على فرعي توثيق العاشر من رمضان بالشرقية والدخيلة بالإسكندرية، واستدعاء المسئولين بهما ؛ للتحقيق ومجازاة المتسببين عن سوء الخدمة، مع المتابعة المستمرة على العاملين في الفرعين ؛ للتأكد من تحسن الخدمة المقدمة للمواطنين.



وأوضحت الوزارة أنها بصدد فتح مقار جديدة في كل المحافظات ؛ لتقليل الزحام على المقار الحالية.