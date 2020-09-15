وزير العدل يوجه بالتفتيش على مكتبى توثيق العاشر من رمضان والدخيلة

وقرر الوزير استدعاء المسؤولين بهما، للتحقيق ومجازاة المتسببين عن سوء الخدمة، مع المتابعة المستمرة على العاملين فى الفرعين، للتأكد من تحسن الخدمة المقدمة للمواطنين.
وتجدد وزارة العدل التذكير بأرقام الهواتف المخصصة لتلقى شكاوى المواطنين وهى : محافظة القاهرة هاتف رقم 01555887711، محافظة الإسكندرية هاتف رقم 01555887722، وباقى المحافظات هاتف رقم 01555887733.
وأوضحت الوزارة أنها بصدد فتح مقار جديدة فى كل المحافظات، لتقليل الزحام على المقار الحالية.
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