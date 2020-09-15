وزير العدل يوجه بالتفتيش على مكتبى توثيق العاشر من رمضان والدخيلة

وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بالتفتيش على مكتبى توثيق العاشر من رمضان بالشرقية والدخيلة بالإسكندرية بعد تناول بعض مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات، بشأن تضرر المواطنين من عدم انتظام العمل.





وقرر الوزير استدعاء المسؤولين بهما، للتحقيق ومجازاة المتسببين عن سوء الخدمة، مع المتابعة المستمرة على العاملين فى الفرعين، للتأكد من تحسن الخدمة المقدمة للمواطنين. وتجدد وزارة العدل التذكير بأرقام الهواتف المخصصة لتلقى شكاوى المواطنين وهى : محافظة القاهرة هاتف رقم 01555887711، محافظة الإسكندرية هاتف رقم 01555887722، وباقى المحافظات هاتف رقم 01555887733. وأوضحت الوزارة أنها بصدد فتح مقار جديدة فى كل المحافظات، لتقليل الزحام على المقار الحالية.

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