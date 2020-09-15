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الأوقاف تعلن أسماء المشاكين فى تصفية قوائم الانتظار للمسابقات الدولية

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فهمى غالى 2020-09-15 21:47 0 تبليغ

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وأعلنت الوزارة، عبر بيان لها، بدء اختبارات التصفية النهائية من الإثنين 21 سبتمبر وحتى الأربعاء 23 سبتمبر، من العاشرة صباحًا، بمسجد الرحمة بباب اللوق على النحو التالى:-

يأتى ذلك فى إطار استعداد وزارة الأوقاف للمشاركة فى المسابقات الدولية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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