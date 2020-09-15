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سفير مصر بعمان يتابع أوضاع الجالية مع وزير العمل الأردنى

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هايدى الدسوقى 2020-09-15 21:16 0 تبليغ

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وبحسب بيان لوزارة الخارجية، نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أشاد كامل، خلال المُقابلة، بالتعاون والتنسيق المُستمرين بين الجانبين بشأن مختلف شواغل ومطالب المواطنين المصريين العاملين فى الأردن، وكذلك بمستوى التزام المواطنين المصريين المُقيمين بالمملكة بجميع الإجراءات الاحترازية التى فرضتها الحكومة الأردنية فى إطار التعامل مع جائحة .

وتناول اللقاء بشكل مُفصل عددًا من الموضوعات التى تهُم المواطنين المصريين العاملين فى الأردن ومطالبهم فى هذا الخصوص، وتم الاتفاق على مناقشة سبل معالجة تلك الموضوعات فى إطار تحقيق مصالح البلدين الشقيقين، وبما يتسق مع توجيهات القيادتين السياسيتين بالبلدين بتعزيز وتعميق التعاون فى مختلف المجالات، بما يعكس الفرص والامكانات المُتاحة بهما.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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