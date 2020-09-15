سفير مصر بعمان يتابع أوضاع الجالية مع وزير العمل الأردنى

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أشاد كامل، خلال المُقابلة، بالتعاون والتنسيق المُستمرين بين الجانبين بشأن مختلف شواغل ومطالب المواطنين المصريين العاملين فى الأردن، وكذلك بمستوى التزام المواطنين المصريين المُقيمين بالمملكة بجميع الإجراءات الاحترازية التى فرضتها الحكومة الأردنية فى إطار التعامل مع جائحة كورونا.

وتناول اللقاء بشكل مُفصل عددًا من الموضوعات التى تهُم المواطنين المصريين العاملين فى الأردن ومطالبهم فى هذا الخصوص، وتم الاتفاق على مناقشة سبل معالجة تلك الموضوعات فى إطار تحقيق مصالح البلدين الشقيقين، وبما يتسق مع توجيهات القيادتين السياسيتين بالبلدين بتعزيز وتعميق التعاون فى مختلف المجالات، بما يعكس الفرص والامكانات المُتاحة بهما.