أبو العينين يعزي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن في وفاة حرمه

تقدم النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن للشؤون البرلمانية، بخالص العزاء، للسيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، ورئيس حزب مستقبل وطن في وفاة حرم سيادته.

ويشاطِر أبو العينين، السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أحزانه، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.. و إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.