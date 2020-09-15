تعرف على الأوراق المطلوبة للاشتراك بالتأمين الصحي الشامل ومراحل التنفيذ

تعد منظومة التأمين الشامل، منظومة تكافلية تضم كل المصريين، أي أن كل المواطنين مؤمن عليهم.

ويغطي التأمين الصحي الشامل الأسرة بالكامل وليس كل شخص منفرد، كل أسرة لها ملف عائلي طبيب أسرة، على معرفة بتاريخ الأسرة الصحي.

وتتكفل الدولة باشتراكات ومساهمات لغير القادرين، كما أن النظام يقلل المصاريف الصحية بشكل عام، ويتم تسعير الخدمات الطبية بشكل عادل.

الأوراق المطلوبة للتسجيل بالتأمين الصحي الشامل:

الرقم القومي لأفراد الأسرة.

شهادات الميلاد للأطفال.

وتنفذ مراحل التأمين الصحي الشامل في محافظات مصر:

المرحلة الأولى

بورسعيد

الإسماعيلية

السويس

جنوب سيناء

الاقصر اسوان

المرحله الثانية

شمال سيناء

مطروح

قنا

المرحلة الثالثة

دمياط

كفر الشيخ

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الإسكندرية

البحيرة

سوهاج

المرحلة الرابعة

الفيوم

بني سويف

المنيا

اسوان

الوادي الجديد

المرحلة الخامسة

الشرقية

المنوفية

الغربية

الدقهلية

المرحلة السادسة

القاهره

الجيزه

القليوبيه