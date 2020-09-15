محافظ دمياط تفتتح معرض العودة للدراسة بتخفيضات تتراوح من 25 إلى 50%

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، معرض"العودة للدراسة"، اليوم الثلاثاء، وتفقدت أجنحته التى تضم 50 عارضًا ويستمر لمد شهر على مساحة 600 متر مربع بمنطقة كورنيش النيل أمام مكتبة مصر العامة.





وأكدت محافظ دمياط، أن المعرض يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "كلنا واحد" وسعى أجهزة الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط وأولياء الأمور، وتوفير جميع المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق. ويضم المعرض، كافة المستلزمات المدرسية من زى مدرسى لكافة المراحل التعليمية وأدوات مكتبية وأحذية وحقائب مدرسية بتخفيضات تتراوح من 25 إلى 50%، ووجهت المحافظ بالإعلان عن أسعار كافة السلع أمام المواطنين وزائرى المعرض ومراعاة تخفيض الأسعار لتتناسب مع محدودى الدخل، مؤكدة أهمية الإشراف الدائم للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد والحد من الازدحام والالتزام بمراعاة المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعى.

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