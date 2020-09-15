مستشار رئيس الجمهورية: أرقام إصابات كورونا حقيقية 100% 

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة بشأن أعداد الإصابات والوفيات الخاصة بفيروس كورونا المستجد أرقام حقيقية 100%، موضحا أن الأعداد لا تستدعي التشكيك إطلاقا.

وقال تاج الدين، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه حتى الآن لم ندخل المرحلة الثانية من تفشي وباء كورونا، مطالبا الجميع بالترصد والحرص لعدم الإصابة

وأشار إلى ان ما تشهده مصر من ارتفاع في أعداد الإصابات بالفيروس ليس نتيجة يوم واحد، ولكنها نتيجة تراكمية.

وأوضح أن ما يتم رصده يوميا من إصابات سواء كانت حالات إيجابية أو حالات فى الرعاية المركزة تعد حالات تراكمية، ولا يؤثر على المنحنى المنخفض الذى تمر به مصر حاليا.

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