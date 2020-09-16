دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كارتيرون_عملها_وخلع بعد إبلاغه إدارة الزمالك فجأة بعدم استكمال العمل في تدريب الفريق. كشف الكابتن احمد شوبير حارس مرمي النادي الاهلي السابق، آخر رسالة لمدرب نادي الزمالك باتريس كارتيرون قبل رحيله عن تدريب الفريق نهائيا. شاركت الفنان هبة مجدي جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. شاركت الفنانة ريهام ايمن مجموعة من الصور والفيديو لها مع نجلها الصغير رمزي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. كارتيرون عملها وخلع يتصدر تويتر.. وشوبير يكشف أبرز الراحلين عن الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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