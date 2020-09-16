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محمد سياف - ابو ظبي - يترقب المواطنين في كافة المحافظات المصرية، معرفة فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر 2020، حيث أنه وفقاً للنظام المعمول به من قبل الشركة المصرية للاتصالات صاحب أكبر عملاء للتليفون الأرضي ليس في مصر وحدها بل في منطقة الشرق الأوسط، يتم إصدار فواتير التليفون الأرضي كل ثلاثة أشهر ، في شهور أكتوبر ويوليو وأبريل ويناير من كل عام.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات WE هي الشركة الرائدة في توفير خطوط التليفون الأرضي للمواطنين في مصر وبلا منافس حتى الآن، خاصة مع ازدياد الطلب على الأنترنت الأرضي من قبل السادة المواطنين في مصر.

فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2020 وطريقة سدادها إلكترونيا:-

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات we أكثر من طريقة يمكن من خلالها معرفة قيمة التليفون الأرضي وهذه الطرق هي :-

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1- الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات we ثم كتابة كود المنطقة ورقم التليفون في المكان المخصص ثم الضغط على أظهر الفواتير.

2- الاتصال على الرقم الأرضي 111، حيث يتم كتابة رقم التليفون الارضي من خلال عدة التليفون.

طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي:-

يمكن للمواطنين سداد فاتورة التليفون الأرضي بأكثر من طريقة، لعل أشهرها هو الطريقة التقليدية، حيث يقوم المواطن بالذهاب إلى أي سنترال ثم دفع فاتورة التليفون الأرضي، كذلك فإنه يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونياً، من خلال القيام بالخطوات الآتية:-