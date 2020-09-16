حزب المصريين الأحرار يعزى رئيس مستقبل وطن فى وفاة حرمه

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، فى برقية عزاء: نتقدم بخالص العزاء والمواساة والتعازى إلى السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، فى وفاة حرم سيادته، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم العائلة الصبر والسلوان".
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