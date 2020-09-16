حزب المصريين الأحرار يعزى رئيس مستقبل وطن فى وفاة حرمه

نعى حزب "المصريين الأحرار"، برئاسة الدكتور عصام خليل، اليوم، الأربعاء، حرم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، داعيا المولى -عز وجل - أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.





وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، فى برقية عزاء: نتقدم بخالص العزاء والمواساة والتعازى إلى السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، فى وفاة حرم سيادته، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم العائلة الصبر والسلوان".

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