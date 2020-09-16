وزير الاتصالات لـ«دوت الخليج»: زيادة أبراج التقوية في القرى التي تعاني من ضعف في الإنترنت 

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تضع نصب أعينها دائما، الارتقاء بكل وسائل التكنولوجيا والاتصالات بجميع القرى والمدن المصرية. وأضاف "طلعت" فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" أن الوزارة تضع نصب أعينها زيادة الأبراج المنوط بها تقوية الشبكات فى القرى التى قد تعانى من ضعف في شبكات الاتصالات، موضحا أن الوزارة سوف تعتمد فى ذلك على التقارير الرسمية، التي يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

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