الوادى الجديد: 2 مليون جنيه متحصلات التصالح فى مخالفات البناء حتى اليوم

وعرض محافظ الوادى الجديد، خلال الاجتماع موقف تقنين أراضى واضعى اليد، حتى أول أمس، لافتا إلى أن عدد الطلبات الجادة التى استقبلتها المحافظة بلغت 3518 طلبًا.

وقال المحافظ إن إجمالى طلبات التصالح فى المخالفات بلغ 238 طلبًا، تقدم منها 235 حالة لدفع رسوم الجدية، مشيرًا إلى أن جملة المتحصلات منذ بدء التصالح مضافًا عليها رسوم الفحص والمعاينة، ونسبة الـ 25% بلغت حوالى 2 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه تنفيذا لتوجيه رئيس مجلس الوزراء تم توحيد سعر المتر ليكون 50 جنيها فى القرى، مع خصم 25% من إجمالى قيمة التصالح فى حال سداد كامل القيمة.

وأوضح أنه تم تنفيذ 23 تكليفًا رئاسيا، من بينها البدء فى تنفيذ مجمع خدمات حكومية متكاملة بالمحافظة، وتجهيزه بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة، كما تمت مخاطبة وزارة الإسكان لدراسة تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعى كمنازل ريفية بدلا من المبانى السكنية؛ لجذب المواطنين للمجمعات الريفية ما يدعم زيادة الرقعة الزراعية، ووجه الدكتور مصطفى مدبولى بسرعة تنفيذ هذه المنازل لأهالى المحافظة.

وأضاف محمد الزملوط أنه فى إطار التكليفات الرئاسية، تم نقل تبعية محطات الكهرباء المتواجدة بـ 4 قرى هى "الزيات، واسمنت، والشيخ مفتاح، والقلمون"، إلى وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وأنه فى هذا الصدد، تم اعتماد 57 مليون جنيه من قبل وزارة الكهرباء لتأهيل الشبكات بهذه القرى.

ووفقا لما عرضه المحافظ، فقد تم تدبير 700 مليون جنيه، تستخدمها شركة أسيوط والوادى الجديد فى إصلاح شبكات الصرف الصحى للقرى المحرومة على مراحل، خلال 3 سنوات، وذلك فى إطار تكليف رئيس الوزراء لوزير الإسكان، بإعداد خطة لمشروعات الصرف الصحى على مستوى محافظة الوادى الجديد، والتكلفة المالية لتنفيذها.

وفى إطار تكليفات رئيس الجمهورية، نفذت المحافظة دهان واجهات 85 ألف متر من المساكن، وتم البدء فى توفير القطع الموفرة للمياه بواقع 10 آلاف قطعة للمساجد والمدارس، مع وجود خطة للتعميم على جميع المصالح الحكومية ومن المخطط الانتهاء منها خلال العام المالى 2020-2021.

وخلال الاجتماع، قال الزملوط إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزير التعليم العالى وعدد من الجامعات المصرية لتخصيص 1000 فدان، لاستغلالها فى مشروعات البحث العلمى والزراعة وكذا للمساهمة فى تطوير وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون آخر مع الشركات المنفذة لمشروع توصيل الغاز الطبيعى للمحافظة باستخدام تقنية الغاز المضغوط، بتكلفة نحو 137 مليون جنيه، على أن يتم توصيل الغاز الطبيعى لـ 14 ألف عميل فى مدينة الخارجة، فى المرحلة الأولى.

وبحسب ما تم عرضه، فإن المحافظة نجحت فى توقيع عقد إنشاء مجمع مصانع الأسمدة الفوسفاتية، وبالفعل بدأت الشركة المنفذة فى العمل، وهى شركة صينية، لكن العمل توقف بسبب جائحة كورونا ومن المقرر استكمال التنفيذ قريبا.

وأوضح المحافظ أنه تم خلال الفترة الماضية توقيع بروتوكول شراكة مع إحدى الشركات اليونانية؛ لزراعة 10 آلاف فدان، وإقامة منطقة صناعية لإنتاج العصائر والمربات بتكلفة 100 مليون دولار، وجار اتخاذ الإجراءات النهائية لعملية التعاقد، وكذا وقعت المحافظة مع البنك الأهلى المصرى وشركة "جنان" الإماراتية، بروتوكول تعاون لإقامة مشروع استثمارى زراعى حيوانى مع تنفيذ منازل للجذب السكانى لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، وذلك باستثمارات تُقدر بـ 2.5 مليار جنيه.

وأشار محافظ الوادى الجديد أيضا إلى أن الفترة الماضية شهدت توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الوادى الجديد ووزارة الزراعة والبنك الزراعى المصرى، بهدف تمويل مشروعات الرى الحديث والطاقة الشمسية لتحويل نظام الرى لمساحة 180 ألف فدان من الرى بالغمر إلى الرى الحديث، كما تم توقيع بروتوكول تعاون للقضاء على العشوائيات بالمحافظة بقيمة 170 مليون جنيه خلال العام 2019 - 2020.

وخلال لقائه مع رئيس الوزراء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، استعرض اللواء محمد الزملوط، اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالى الجارى، إذ تم تخصيص 269 مليون جنيه للمحافظة، لافتا إلى وجود زيادة فى الاعتمادات المخصصة للعام الجارى بنسبة 100%، من خلال زيادة 144 مليون جنيه مقارنة بخطة العام المالى 2017-2018.

وفيما يتعلق بمخصصات العام المالى الماضى، والتى بلغت 203 ملايين جنيه، أوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من تنفيذ خطته الاستثمارية بنسبة 100%، ومن ضمن المشروعات التى تم تنفيذها، إنارة مبنى الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية بألواح الطاقة الشمسية، وفى إطار جهود المحافظة لجذب الاستثمارات الكبرى إليها، تم إنشاء مبنى فرع الهيئة العامة للاستثمار، ومن المقرر افتتاحه قريبا.

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وأضاف المحافظ أنه فى مجال الكهرباء، تعاقدت المحافظة مع شركة "أتون إنيرجى" الأسترالية لتنفيذ أكبر محطة طاقة شمسية، وتم الاتفاق على قيام وفد فنى متخصص من وزارة الكهرباء بزيارة استراليا للتقييم الفنى للمحطات المثيلة.

وفى سياق آخر، بحسب محافظ الوادى الجديد، بدأ العمل فى مشروع إنتاج داجنى مُميكن بالفرافرة على مساحة 150فدانا بطاقة 500 ألف طائر فى الدورة الواحدة، وكذا تم الاتفاق مع "جهاز الخدمة الوطنية" على إنشاء مجمع حيوانى بطاقة 10 آلاف رأس، كما تم الاتفاق مع "جهاز الخدمة الوطنية" وشركة أمريكية لتنفيذ مشروع دواجن بطاقة 75 مليون طائر خلال 4 سنوات، على أن يخصص الإنتاج للتصدير، فضلا عن تخصيص 150 فدانا لإقامة مشروع لتربية النعام.

فى غضون ذلك، اتفقت محافظة الوادى الجديدة مع شركة "فوعة" الإماراتية على تطوير وتشغيل مجمع التمور بالمحافظة بتكلفة 20 مليون جنيه.

وخلال الاجتماع، لفت المحافظ إلى أنه تم التعاقد على زراعة 85 ألف فدان نخيل؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما تم إطلاق مبادرة إنتاج الحرير الطبيعى بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولى، وفى هذا الصدد، تم تنفيذ مشروع زراعة أشجار التوت لتربية دودة القز لإنتاج الحرير الطبيعى، من خلال التعاقد على 23 مشروعا لزراعة أشجار التوت على مساحة 1700 فدان، ووجّه الدكتور مصطفى مدبولى بالاستمرار فى الاهتمام بصناعة الحرير الطبيعى، من خلال التوسع فى زراعة أشجار التوت؛ لتربية دودة القز، والتنسيق مع وزارة الصناعة فى هذا الشأن، كما كلّف بتشكيل لجنة من وزارتى الرى والزراعة، لتحديد الأراضى الصالحة للزراعة لتوسيع الرقعة الزراعية فى المحافظة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف المحافظ أنه تم إطلاق مشروع لزراعة وإنتاج الزيتون على مساحة 1000 فدان، حيث تمت زراعة 400 فدان كمرحلة أولى تمثل 75 ألف شجرة زيتون من إجمالى 145 ألف شجرة، فضلا عن مشروع إنتاج التين الشوكى بالمحافظة على مساحة 60 فدانًا؛ لإنتاج زيت التين الشوكى والذى يعد من أعلى الزيوت الطبيعية سعرا.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت إقامة ظهير زراعى لـ 16 قرية بواقع 3200 فدان بنسبة 200 فدان لكل قرية، ليستفيد منها 640 شابًا، بواقع 5 أفدنة لكل شاب، فيما قام "صندوق استصلاح الأراضى" بتخصيص 1800 فدان للشباب أيضا، كما استعرض المحافظ مبادرة إقامة ثلاجات حفظ المنتجات الزراعية بسعة 30 طنًا، وتجربة إنشاء الصوب الزراعية والمشاتل بالمحافظة.

وفى مجال الرى، أوضح محمد الزملوط أن جملة الآبار المُستهدف تشغيلها بالطاقة الشمسية تبلغ 526 بئرا، نُفذ منها 145 بئرا، مشيرا إلى جهود المحافظة لتطوير شبكات الصرف وتركيب عدادات كودية للآبار.

أما مجال الطرق، فقد شهد خلال الفترة من 2017-2019 رصف 2700 كم بتكلفة 5.3 مليار جنيه، وفى مجال الكهرباء تم إنشاء خط بديل للربط الكهربائى بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وفى مجال الاتصالات، تمت تغطية المحافظة بشبكة اتصالات متطورة محلية ودولية بتكلفة 152 مليون جنيه لعدد 75 برجا، وفى مجال التعليم، تم إنشاء مدرسة مصرية يابانية لأول مرة بالمحافظة بتكلفة 22.5 مليون جنيه، وتم الاتفاق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على تنفيذ المدرسة الخضراء من خلال زراعة النخيل بها، إذ تمت زراعة 50 نخلة بكل مدرسة، بواقع 4764 نخلة بجميع مدارس المحافظة، وفى مجال التعليم العالى، تم تخصيص مبنى ديوان عام المحافظة القديم للجامعة لإنشاء كلية الطب، كما تم تخصيص 187 منحة فى كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والهندسة بالجامعات الخاصة، وكذا تخصيص عدد من المنح للمتفوقين فى الجامعات الأهلية.

وفيما يتعلق بقطاع الصحة، تم خلال الفترة من 2017-2019 تطوير المرحلة الأولى من مستشفى الخارجة العام بتكلفة 48 مليون جنيه، وانشاء مستشفى الداخلة المُطور بتكلفة 125 مليون جنيه.

وفى مجال الإسكان، عرض المحافظ أهم المشروعات التى تم تنفيذها بالإسكان الاجتماعى بمراكز المحافظة، وكذا مشروعات المنازل الريفية، وقرية القصر الإسلامية، كما سلط الضوء على موقف الصرف الصحى للقرى المخدومة وغير المخدومة، لافتا إلى أن نسبة توصيل خدمات الصرف الصحى للوحدات المحلية بلغت 70%.

وفيما يتعلق بتطوير العشوائيات، فقد تم تطوير عدد من الأسواق بتكلفة 25 مليون جنيه، وكذا تم تطوير الأماكن غير الآمنة بتكلفة 80 مليون جنيه، كما تم تطوير المناطق غير المخططة بتكلفة 65 مليون جنيه، فيما عرض المحافظ صور المشاركات المجتمعية للمجتمع المدنى خلال الفترة المذكورة، إذ وصلت نسبة مساهماتهم إلى 188 ملبون جنيه.

ووفقا لما عرضه محمد الزملوط، فقد تم توفير الأثاث والأجهزة الكهربائية لـ 200 منزل بقرى المحافظة، وتم تسليم 1500 بطاقة صرف لمستحقى معاش تكافل وكرامة، وكذا تم رفع كفاءة وإنشاء 50 منزلًا ضمن مبادرة لأهالى درب الأربعين بالقرية الرابعة، وفى إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" تم تدشين بئر القرية الرابعة بدرب الأربعين بتكلفة 1.8 مليون جنيه واستصلاح 120 فدانًا وتسليمها للأهالى، وفى السياق ذاته، وزعت المحافظة عقود زراعة 500 فدان لـ 250 منتفعًا من أهالى القرى بواقع فدانين لكل فرد لزراعتها بنبات الكمون مع توفير الأسمدة والتقاوى والإشراف الزراعى وتسويق المنتج، فضلا عن تطوير مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بتكلفة 20 مليون جنيه بالتعاون مع شركة "فاركو" وصندوق تحيا مصر وبنك فيصل الإسلامى.

وفى مجال التخطيط، تم إنشاء 5 مراكز تكنولوجية بالمحافظة ودعمها بالأجهزة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، فيما قامت وزارة التعاون الدولى بدعم المحافظة بـ 50 مليون جنيه لتوصيل الصرف الصحى لـ 9 قرى، وفيما يتعلق بعدد المشروعات التى تم تمويلها بالمحافظة من خلال برنامج "مشروعك"، فقد بلغ عددها 4315 مشروعًا، وفرت 8424 فرصة عمل، بتمويل قدره 234.6 مليون جنيه، أما بالنسبة للمشروعات التى تم تمويلها من قبل جهاز تنمية المشروعات، فقد بلغ عددها 9551 مشروعًا، بتمويل قيمته 483 مليون جنيه، عمل بها 17780 فردًا.