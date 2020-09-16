عاجل.. السيسى يشاهد فيليما تسجيليا عن الجامعة المصرية اليابانية

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فيلما تسجيليا عن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجبا، واستخدام أحدث النظم التعليمية اليابانية التى تعمل على تنمية مهارات الطلاب.





ويفتتح الرئيس السيسى، الجامعة المصرية اليابانية عددا من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات لوزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم. يشار إلى أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، هى جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية.

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