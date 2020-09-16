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أعلن ذلك المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
يزور شكرى حاليا أثينا، وعقد، أمس الثلاثاء، سلسلة من المباحثات مع رئيسة اليونان ورئيس الوزراء ووزير الخارجية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر شكرى يشارك بالدورة الـ24 للمائدة المستديرة لمجموعة الإيكونوميست بأثينا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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