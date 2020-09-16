شكرى يشارك بالدورة الـ24 للمائدة المستديرة لمجموعة الإيكونوميست بأثينا

شارك سامح شكرى، وزير الخارجية، صباح اليوم الأربعاء، فى الدورة الـ24 للمائدة المستديرة EconRoundtableGR، التى تنظمها مجموعة "الإيكونوميست" لتناول الأوضاع فى أوروبا وشرق المتوسط والمنعقدة بالعاصمة اليونانية.





أعلن ذلك المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". يزور شكرى حاليا أثينا، وعقد، أمس الثلاثاء، سلسلة من المباحثات مع رئيسة اليونان ورئيس الوزراء ووزير الخارجية.

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