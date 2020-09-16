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50 جنيها غرامة موحدة بالقطارات الروسية حال استقلالها دون تذكرة

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حددت هيئة السكة الحديد 50 جنيها غرامة موحدة تطبق داخل القطارات الروسية الجديدة (الدرجة العادية) حال استقلالها دون تذكرة، حيث يتم تغريم المخالف بجانب دفع قيمة التذكرة، ويتم تحصيلها بشكل فورى.

 

كانت وزارة النقل أعلنت وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الروسية الجديدة تبلغ 13 عربة ليصل إجمالي عدد العربات التي وصلت حتى الآن الى 81 عربة وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة والتي تعد أكبر وأضخم صفقة في تاريخ سكك حديد مصر والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

 

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وأوضحت وزارة النقل أن العربات الـ 81 التي وصلت هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية (عادية) وأن هناك 22 عربة جديدة أخرى ستصل قبل نهاية هذا الشهر الجارى، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات بمعدل 35 عربة شهريا وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد.

 

وصفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكي، والعربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا الى جدول التشغيل اليوم بالسكة الحديد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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