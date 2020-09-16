الحكومة: 269 مليون جنيه للخطة الاستثمارية بالوادي الجديد.. وتطوير مجمع التمور بـ 20 مليون جنيه

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"؛ لمتابعة المشروعات التي تم تنفيذها في محافظة الوادي الجديد خلال الفترة من 2017-2019، وكذا المشروعات والمبادرات الجاري تنفيذها، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائبة المحافظ، واللواء محمد توفيق، مدير الأمن.

وخلال لقائه مع رئيس الوزراء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، استعرض اللواء محمد الزملوط، اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي الجاري، حيث تم تخصيص 269 مليون جنيه للمحافظة، لافتا إلى وجود زيادة في الاعتمادات المخصصة للعام الجاري بنسبة 100%، من خلال زيادة 144 مليون جنيه مقارنة بخطة العام المالي 2017-2018.

وفيما يتعلق بمخصصات العام المالي الماضي، والتي بلغت 203 ملايين جنيه، أوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من تنفيذ خطته الاستثمارية بنسبة 100%، ومن ضمن المشروعات التي تم تنفيذها، إنارة مبنى الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية بألواح الطاقة الشمسية، وفي إطار جهود المحافظة لجذب الاستثمارات الكبرى إليها، تم إنشاء مبنى فرع الهيئة العامة للاستثمار، ومن المقرر افتتاحه قريبا.

وأضاف المحافظ أنه في مجال الكهرباء، تعاقدت المحافظة مع شركة "أتون إنيرجي" الاسترالية لتنفيذ أكبر محطة طاقة شمسية، وتم الاتفاق على قيام وفد فني متخصص من وزارة الكهرباء بزيارة استراليا للتقييم الفني للمحطات المثيلة.

وفي سياق آخر، بحسب محافظ الوادي الجديد، بدأ العمل في مشروع إنتاج داجني مُميكن بالفرافرة على مساحة 150فدانا بطاقة 500 ألف طائر في الدورة الواحدة، وكذا تم الاتفاق مع "جهاز الخدمة الوطنية" على إنشاء مجمع حيواني بطاقة 10 آلاف رأس، كما تم الاتفاق مع "جهاز الخدمة الوطنية" وشركة أمريكية لتنفيذ مشروع دواجن بطاقة 75 مليون طائر خلال 4 سنوات، على أن يخصص الإنتاج للتصدير، فضلا عن تخصيص 150 فدانا لإقامة مشروع لتربية النعام.

في غضون ذلك، اتفقت محافظة الوادي الجديدة مع شركة "فوعة" الإماراتية على تطوير وتشغيل مجمع التمور بالمحافظة بتكلفة 20 مليون جنيه.