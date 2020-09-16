الحكومة: 152 مليون جنيه لتغطية شبكة الاتصالات.. و105 ملايين لتطوير العشوائيات بالوادي

واستعرض المحافظ مشروعات الطرق حيث، فقد شهد خلال الفترة من 2017-2019 رصف 2700 كم بتكلفة 5.3 مليار جنيه، وفي مجال الكهرباء تم إنشاء خط بديل للربط الكهربائي بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وفي مجال الاتصالات، تمت تغطية المحافظة بشبكة اتصالات متطورة محلية ودولية بتكلفة 152 مليون جنيه لعدد 75 برجا، وفي مجال التعليم، تم إنشاء مدرسة مصرية يابانية لأول مرة بالمحافظة بتكلفة 22.5 مليون جنيه، وتم الاتفاق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تنفيذ المدرسة الخضراء من خلال زراعة النخيل بها، حيث تمت زراعة 50 نخلة بكل مدرسة، بواقع 4764 نخلة بجميع مدارس المحافظة، وفي مجال التعليم العالي، تم تخصيص مبنى ديوان عام المحافظة القديم للجامعة لإنشاء كلية الطب، كما تم تخصيص 187 منحة في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والهندسة بالجامعات الخاصة، وكذا تخصيص عدد من المنح للمتفوقين في الجامعات الأهلية.
وفيما يتعلق بقطاع الصحة، تم خلال الفترة من 2017-2019 تطوير المرحلة الأولى من مستشفى الخارجة العام بتكلفة 48 مليون جنيه، وانشاء مستشفى الداخلة المُطور بتكلفة 125 مليون جنيه.
وفي مجال الإسكان، عرض المحافظ أهم المشروعات التي تم تنفيذها بالإسكان الاجتماعي بمراكز المحافظة، وكذا مشروعات المنازل الريفية، وقرية القصر الإسلامية، كما سلط الضوء على موقف الصرف الصحي للقرى المخدومة وغير المخدومة، لافتا إلى أن نسبة توصيل خدمات الصرف الصحي للوحدات المحلية بلغت 70%.
وفيما يتعلق بتطوير العشوائيات، فقد تم تطوير عدد من الأسواق بتكلفة 25 مليون جنيه، وكذا تم تطوير الأماكن غير الآمنة بتكلفة 80 مليون جنيه، كما تم تطوير المناطق غير المخططة بتكلفة 65 مليون جنيه، فيما عرض المحافظ صور المشاركات المجتمعية للمجتمع المدني خلال الفترة المذكورة، حيث وصلت نسبة مساهماتهم إلى 188 ملبون جنيه.
وفي مجال التخطيط، تم إنشاء 5 مراكز تكنولوجية بالمحافظة ودعمها بالأجهزة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، فيما قامت وزارة التعاون الدولي بدعم المحافظة بـ 50 مليون جنيه لتوصيل الصرف الصحي لـ 9 قرى، وفيما يتعلق بعدد المشروعات التي تم تمويلها بالمحافظة من خلال برنامج "مشروعك"، فقد بلغ عددها 4315 مشروعا، وفرت 8424 فرصة عمل، بتمويل قدره 234.6 مليون جنيه، أما بالنسبة للمشروعات التي تم تمويلها من قبل جهاز تنمية المشروعات، فقد بلغ عددها 9551 مشروعا، بتمويل قيمته 483 مليون جنيه، عمل بها 17780 فردا.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الحكومة: 152 مليون جنيه لتغطية شبكة الاتصالات.. و105 ملايين لتطوير العشوائيات بالوادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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