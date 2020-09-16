محافظ الوادي الجديد لمدبولي: زراعة 85 ألف فدان نخيل.. و75 ألف شجرة زيتون

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"؛ لمتابعة المشروعات التي تم تنفيذها في محافظة الوادي الجديد خلال الفترة من 2017-2019، وكذا المشروعات والمبادرات الجاري تنفيذها، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائبة المحافظ، واللواء محمد توفيق، مدير الأمن.

وخلال الاجتماع، لفت المحافظ إلى أنه تم التعاقد على زراعة 85 ألف فدان نخيل؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تم إطلاق مبادرة إنتاج الحرير الطبيعي بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي، وفي هذا الصدد، تم تنفيذ مشروع زراعة أشجار التوت لتربية دودة القز لإنتاج الحرير الطبيعي، من خلال التعاقد على 23 مشروعا لزراعة أشجار التوت على مساحة 1700 فدان، ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي بالاستمرار في الاهتمام بصناعة الحرير الطبيعي، من خلال التوسع في زراعة أشجار التوت؛ لتربية دودة القز، والتنسيق مع وزارة الصناعة في هذا الشأن، كما كلّف بتشكيل لجنة من وزارتي الري والزراعة؛ لتحديد الأراضي الصالحة للزراعة لتوسيع الرقعة الزراعية في المحافظة خلال المرحلة المقبلة.

وذكر المحافظ أنه تم إطلاق مشروع لزراعة وإنتاج الزيتون على مساحة 1000 فدان، حيث تمت زراعة 400 فدان كمرحلة أولى تمثل 75 ألف شجرة زيتون من إجمالي 145 ألف شجرة، فضلا عن مشروع إنتاج التين الشوكي بالمحافظة على مساحة 60 فدانا؛ لإنتاج زيت التين الشوكي والذي يعد من أعلى الزيوت الطبيعية سعرًا.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت إقامة ظهير زراعي لـ 16 قرية بواقع 3200 فدان بنسبة 200 فدان لكل قرية؛ ليستفيد منها 640 شابًا، بواقع 5 أفدنة لكل شاب، فيما قام "صندوق استصلاح الأراضي" بتخصيص 1800 فدان للشباب أيضًا، كما استعرض المحافظ مبادرة إقامة ثلاجات حفظ المنتجات الزراعية بسعة 30 طنا، وتجربة إنشاء الصوب الزراعية والمشاتل بالمحافظة.