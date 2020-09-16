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جامعة الأزهر تستضيف اجتماع قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات

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أحمد جودة - القاهرة - تستضيف كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة اجتماع لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات اليوم الأربعاء.

وصرح الدكتور لطفي دياب، عميد الكلية، ان الاجتماع يشارك به جميع عمداء كليات الصيدلة بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة، والذي يعقد برئاسة الدكتور ماهر الدمياطي، رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح عميد الكلية أن الاجتماع سوف يتناول الرؤية المستقبلية في العام الدراسي الجديد فى ظل جائحة فيروس ، إضافة إلى تناول موضوعات أخرى متعلقة بقطاع كليات الصيدلة بالجامعات المصرية.

وأعلن عميد كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة أن لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات سوف تقوم بتكريم الدكتور ماهر الدمياطي، رئيس اللجنة ورئيس جامعة الزقازيق الأسبق، ومحافظ بني سويف سابقًا.
جدير بالذكر أن كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، كانت من أوائل الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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