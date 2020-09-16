رئيس الحكومة: من الضرورى إنشاء جامعة لكل مليون مواطن

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن من الضرورى إنشاء جامعة لكل مليون نسمة، موضحا أن مصر التى ارتفع عدد سكانها 38 مليون نسمة منذ 1995 تحتاج 38 جامعة جديدة، ما يعنى 114 مليار جنيه استثمارات فقط لحل مشكلة التعليم بسبب الكثافة السكانية.





أضاف مدبولى، خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وعدد من الجامعات الأهلية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، أن مصر تحتاج لإنشاء 280 ألف فصل من 1995 وحتى اليوم بسبب الزيادة السكانية، وتم إنشاء منهم 76 ألف فصل، خلال السنوات الـ6 الماضية، وتحتاج لإنشاء 353 ألف فصل لمجابهة الزيادة السكانية.

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