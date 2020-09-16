عاجل.. السيسى: الإنجاز يسكت المشككين.. وهدفنا وطنى لا الضغط على المواطن

وقال الرئيس السيسى، خلال افتتاحه الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وعدد من الجامعات الأهلية اليوم الأربعاء، "مصر قعدت سنين طويلة مخدتش تصنيف جيد لجامعاتها، والآن دخلنا فى التصنيف مع إننا لسه فى المراحل الأولى".
وتابع: "لما اشتغلنا على موضوع تطوير التعليم كان فيه قلق من الناس.. قلتلكم إن كل إجراء هتاخده الدولة هيكون ليه مشككين، وبعد عبور التحدى تختفى تلك الأصوات".
وضرب الرئيس عبدالفتاح السيسى مثالاً على ذلك بمشروع حفر قناة السويس التى كان يشكك فيها البعض، والآن هى مشروع قائم وسكتت الأصوات المشككة.
وأكد الرئيس السيسى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات لا يكون القصد من وراءه الضغط على المواطنين، لافتًا إلى أن هدف الدولة المصرية من إقامة المشروعات وطنى خالص.
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