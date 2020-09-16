شاهد.. مدبولى: الدولة اضطرت لنزع ملكية 62 ألف فدان زراعى لتحويلها إلى خدمات

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة اضطرت لنزع ملكية 62 ألف فدان زراعى لتحويلها إلى خدمات فى مناطق العمران العشوائى، مشيرا إلى أن الدولة فقدت 400 ألف فدان أراضى زراعية بسبب البناء العشوائى.





وأضاف مدبولى خلال كلمته فعاليات افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وبعض المدارس والجامعات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، أنه جار إنشاء 8 جامعات تكنولوجية حديثة لدعم التعليم الفنى لاستكمال الدراسة الجامعية، بالإضافة إلى إنشاء 100 كلية ومعهد حكومى، والتوسع فى إنشاء أفرع للجامعات الدولية حتى نوفر مستوى التعليم للطلاب المصريين مثل الموجود فى الخارج.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: "مصر فى سباق لحل مشكلة الزيادة السكانية وتلبية الاحتياجات الأساسية للطلاب، والدولة استثمرت ما يقرب من 100 مليار جنيه لسد الفجوة التعليمية وتحسين مستوى التعليم، وأنه جار إنشاء 13 مدرسة للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا و45 مدرسة يابانية بينها 41 تبدأ الدراسة فيها هذا العام".

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