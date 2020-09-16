قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تحتاج ما يقرب من 100 مليار جنيه للمساهمة فى سد الفجوة التعليمية فى التعليم قبل الجامعى والجامعى.





أضاف مدبولى، خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وعدد من الجامعات الأهلية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء: "نبنى المدارس فى مناطق الإسكان الاجتماعى بالتزامن مع بناء الوحدات والخدمات لتلبية حاجة الأهالى بتعليم أبنائهم واهتماما بالملف التعليمى".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: نبنى المدارس فى مناطق الإسكان الاجتماعى مع بناء الوحدات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.