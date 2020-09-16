مصطفى مدبولى يكشف عن إنشاء 8 جامعات تكنولوجية حديثة لدعم التعليم الفنى

قال المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أنه جارى إنشاء 8 جامعات تكنولوجية حديثة لدعم التعليم الفنى حتى نسمح للشباب لاستكمال الدراسة الجامعية، بالإضافة إلى إنشاء 100 كلية ومعهد حكومى، والتوسع فى إنشاء أفرع للجامعات الدولية حتى نوفر مستوى التعليم للطلاب المصريين مثل الموجود فى الخارج .
وأضاف مدبولى خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء، أن هناك العديد من التحديات التى تواجه التعليم المصرى، ويأتى على رأسها ارتفاع كثافة الفصول، يحيث أن 47 % تعانى من ارتفاع الكثافات فى عام 2014، إضافة إلى انخفاض مؤشرات جودة التعليم، حيث أن مصر كانت خارج أفضل 100 دولة فى مستوى التعليم، وصولا إلى زيادة أعداد الأميين، وعدم كافية مدارس التعليم الفنى.
واستعرض رئيس الحكومة بعض الأرقام حول التعليم قائلا: مصر لديها الآن ما يقرب من 30 ألف مبنى مدارس.. وما يقرب من نصف مليون فصل فى هذا المدارس.. ولدينا ظاهرة بأن هناك مدرستين فى مبنى واحد.. لحل مشكلة الكثافات الكبيرة داخل الفصول.. ولدينا 23 مليون ونصف تلميذ فى التعليم قبل الجامعى.. ولدينا حجم كبير 19 % الكثافات من 40 لـ 50 طالب فى الفصل.. و14 % من المدارس تصل الكثافات فيها إلى 50 لـ 60 طالب فى الفصل.. 7.5 % من المدراس يوجد بها 70 طالبا فى الفصل".
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