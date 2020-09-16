نقيب المحامين: إلغاء بروتوكول القيمة المضافة سهل.. ويوضح: جمعيتنا العمومية لا تملك إلغاء القانون

قال نقيب المحامين رجائي عطية، إن إلغاء بروتوكول ضريبة القيمة المضافة أمر سهل، ولكن ستبقى الضريبة والجمعية العمومية لا تملك إلغاء القانون. وتسائل نقيب المحامين، عبر صفحته على «فيسبوك»، قائلا: «فماذا أنتم فاعلون فيها!»، مضيفا: «يا زملائي جمعيتنا العمومية لا تملك إلغاء قانون الضريبة أو إيقافه». وكان قد أرسل نقيب المحامين رجائي عطية، مخاطبة إلى رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب للمطالبة بإعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة .

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